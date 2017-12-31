56 українців отримали статус біженця у Польщі в 2017 році

При цьому, дійсні дозволи на проживання в Польщі мало більше ніж 128 тис громадян України

До Управління з питань іноземців Польщі 2017 року звернулося 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. Статус біженця надано 56 громадянам України.

"Згідно з офіційною інформацією Управління з питань іноземців Польщі, протягом січня-жовтня 2017 року до Управління звернулося 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. У 2016 році таких звернень було 1306, що вказує на зменшення цієї категорії осіб майже вдвічі", - повідомляє посольство України в Польщі.

Упродовж цього періоду компетентними органами Польщі було надано статус біженця 56 громадянам України (у 2016 році – 32) та прийнято 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту (у 2016 році було 64 таких рішення).

При цьому, станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мало більше ніж 128 тис громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця).

Протягом першого півріччя 2017 року громадянам України було видано 91436 дозволів на працю різних типів. Для порівняння, протягом 2016 року українці отримали 103208 дозволів на працю, а протягом першого півріччя 2016 – 41062 дозволи, що свідчить про зростання вказаного показника у поточному році майже вдвічі.

Водночас, дипломатичними/консульськими установами Республіки Польща за 9 місяців 2017 року оформлено 988 231 візу (національні та шенгенські). У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість виданих віз залишилася практично незмінною, проте кількість виданих національних віз типу Д (працевлаштування, навчання, возз’єднання з родиною) у 2017 році збільшилася в 1,5 рази.

Нагадаємо, що з 2018 року в Польщі набудуть чинності нові правила працевлаштування іноземців, згідно з якими заяви поляків про намір доручити роботу іноземцеві буде замінено платними дозволами на сезонні роботи.

Раніше, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив, що трудова міграція українців до Польщі є хорошим процесом для обох країн.