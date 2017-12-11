ПОЛІТИКА НОВИНИTwitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 57% фейкових, тобто ботів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
57% користувачів Twitter, підписаних на Трампа, виявились фейками
Така кількість підписників на президента робить його профіль 21-м за популярністю
Фото:скриншот
Така кількість підписників на президента робить його профіль 21-м за популярністю на цій платформі. Про це пише The Economist з посиланням на аналітику соцмережі.
"Ще більш вражаючим є те, наскільки швидко він досяг цього. За минулий рік кількість (підписників –ред) збільшилася на 225% серед інших облікових записів", - йдеться у повідомленні.
Для порівняння, колишній президент США Барак Обама має 97 млн підписників, з яких близько 78% є реальними людьми, у той час як Трамп має таких лише 47%.
Нагадаємо, Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер 3 листопада увечері зник. У компанії пояснили це, як помилку співробітника.
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