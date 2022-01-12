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5,7 млрд доларів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни, запропонувала ООН

Допомогу ООН вже отримали 13,6 млн постраждалих від війни українців, і на наступний рік для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів.
5,7 млрд доларів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни, запропонувала ООН Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє центр новин ООН.
 
Війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", сказав координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс, зазначивши, що "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".
 
Тим часом дев'ять місяців війни між росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у 37 країнах наразі голодують, йдеться у доповіді ООН.
 
За даними "Глобального гуманітарного огляду" ООН, для надання допомоги 230 млн найбільш уразливих людей у 2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд доларів, що на 25% більше, ніж цього року.
 
За оцінками ООН, наступного року допомога буде потрібна ще 65 мільйонам осіб, внаслідок чого загальна кількість людей у 68 країнах досягне 339 мільйонів. Це становить понад 4% людей на планеті.
 
"Гуманітарні потреби шокуюче високі, оскільки екстремальні явища цього року перетікають у 2023 рік", – заявив Гріффітс.
 
Він визнав, що "дуже складно" отримати всю суму, яку запитують у донорів. Цього року Глобальний гуманітарний заклик ООН профінансовано лише на 47%. Порівняно з попередніми роками, коли рівень фінансування сягав 60-65%, це явний провал.
 
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01 12 2022 12:56
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