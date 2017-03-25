57 затриманих у Мінську правозахисників і журналістів відпустили

У Мінську ОМОН відпустив 57 правозахисників і журналістів, які були затримані в офісі правозахисного центру "Вясна".

Про це на прес-конференції повідомила представник організації "Міжнародне партнерство з прав людини" (IPHR) Світлана Валько, пише Укрінформ.

“25 березня у Мінську планувався мирний мітинг. Влада міста не лише не надала дозвіл на мітинг, дозволивши мітинг лише у сквері Дружби народів біля площі Бангалор, а й почали масові атаки на мирне населення і на лідерів цього маршу, а також на інших представників громадськості. Так, сьогодні було затримано 57 правозахисників і журналістів не лише із Білорусі, а й з України, Грузії, Франції, Німеччини і Росії. Цих співробітників не просто затримали – підрозділ ОМОНу в повній амуніції увірвався у приміщення правозахисного центру "Вясна", поклав обличчям до підлоги і обшукав, супроводив усіх до Первомайського РУВС. Ніхто із затриманих не чинив опору і самі співробітники ОМОН відмовились давати коментарі. Всіх затриманих станом на зараз відпустили”, – розповіла вона.

Валько додала, що більшість вільних спостерігачів під час маршу у Мінську були затримані сьогодні із конкретною метою – завадити якісному моніторингу заходу.

"І правозахисники, і спостерігачі, які готувалися просто наглядати за мирною поведінкою силовиків, влади на марші – всі були затримані без причини, без причини їх утримували протягом всього маршу, який розпочався о 14 годині. І вони були відпущені, коли стало зрозуміло, що на марш вони вже не попадуть", – розповіла Валько.

За її словами, серед затриманих були представники міжнародної спостережної місії, яка була організована Міжнародним партнерством з прав людини і до якої входили представники різних національностей.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

25 березня в Білорусі відзначають День Волі. В цей день в 1918 році в Мінську було проголошено державну самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси традиційно святкують цю дату мітингами і ходами під національними біло-червоно-білими прапорами. Офіційно ця дата в Білорусі не відзначається.

Цьогоріч День Волі співпав з акціями протесту, які тривають понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий "податок на дармоїдів".

Мінська влада не дозволила вуличні акції в столиці зі збором людей біля Академії наук і в Київському парку. На площі Бангалор заявники святкувати День Волі не захотіли. Ще за кілька днів до цього почалися затримання активістів, опозиційних політиків і журналістів.