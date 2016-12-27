58 нацгвардійців отримали ключі від квартир
"Цього року Національна гвардія забезпечила житлом 255 родин офіцерів і солдатів. Але плани значно більші: житло будується не тільки у Києві і Київській області", - розповів Турчинов, повідомляє espreso.tv.
Сьогодні Турчинов урочисто передав 58 родинам нацгвардійців ключі від квартир.
"І на наступний рік у бюджеті передбачено більше 200 млн грн на забезпеченння житлом наших військовослужбовців. Це дуже важливо, щоб офіцер, солдат і контрактник мав надійний тил", - зауважив Турчинов.
Нагадаємо, у березні Олександр Турчинов передав десять експериментальних гвинтівок українського виробництва "ВМ МП-УОС СПЕЦ-ОП" Центру підготовки снайперів при військовій частині Національної гвардії України.
Нещодавно Президент України Петро Порошенко підписав закони, які посилюють соціальний захист громадян, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих.
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