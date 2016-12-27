58 нацгвардійців отримали ключі від квартир

У бюджеті на 207 рік передбачено більше 200 млн грн на забезпеченння житлом військовослужбовців

Секретар РНБО Олександр Турчинов вручив 58 бійцям Національної гвардії ключі від квартир.

"Цього року Національна гвардія забезпечила житлом 255 родин офіцерів і солдатів. Але плани значно більші: житло будується не тільки у Києві і Київській області", - розповів Турчинов, повідомляє espreso.tv.

Сьогодні Турчинов урочисто передав 58 родинам нацгвардійців ключі від квартир.

"І на наступний рік у бюджеті передбачено більше 200 млн грн на забезпеченння житлом наших військовослужбовців. Це дуже важливо, щоб офіцер, солдат і контрактник мав надійний тил", - зауважив Турчинов.

Нагадаємо, у березні Олександр Турчинов передав десять експериментальних гвинтівок українського виробництва "ВМ МП-УОС СПЕЦ-ОП" Центру підготовки снайперів при військовій частині Національної гвардії України.

Нещодавно Президент України Петро Порошенко підписав закони, які посилюють соціальний захист громадян, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих.