Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

5 фактів, які пов'язують куріння і здоров'я серця

31 травня - Світовий день без тютюну
Цього року темою Світового дня без тютюну є боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Саме куріння дуже часто є причиною розвитку хвороб серця і однією із головних причин смертей від серцево-судинних захворювань.
5 фактів, які пов Фото: з відкритих джерел

Куріння викликає ішемічну хворобу серця, інсульт і хворобу периферичних судин

Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин.

1 з 10 смертей від серцево-судинних захворювань спричинена курінням

Щороку від серцево-судинних захворювань, спричинених курінням, помирають 50 тисяч українців. Цей показник становить 12% від усіх смертей від хвороб серця. У світі від хвороб серця, що виникли внаслідок куріння, щороку помирає близько 2 мільйонів людей.

1 рік без тютюну знижує ризик ішемічної хвороби серця удвічі

Упродовж року після того, як ви кинули курити, ризик ішемічної хвороби серця знижується вдвічі,у порівнянні з курцями. Ризик розвитку цієї хвороби знижується до рівня тих, хто ніколи не курив, упродовж 15 років.

5-15 років без тютюну ризик інсульту знижується до рівня некурців

Упродовж 5-15 років після того, як ви кинули курити, ризик інсульту скорочується до рівня людей, які ніколи не курили.

Відмова від куріння зменшує ризик повторного інфаркту

Людина, яка кидає курити після інфаркту, зменшує удвічі ризики повторного інфаркту.

 

Нагадаємо, що Уляна Супрун стверджує, що в Україні чверть дорослого населення перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.