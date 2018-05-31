5 фактів, які пов'язують куріння і здоров'я серця

Цього року темою Світового дня без тютюну є боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Саме куріння дуже часто є причиною розвитку хвороб серця і однією із головних причин смертей від серцево-судинних захворювань.

Куріння викликає ішемічну хворобу серця, інсульт і хворобу периферичних судин

Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин.

1 з 10 смертей від серцево-судинних захворювань спричинена курінням

Щороку від серцево-судинних захворювань, спричинених курінням, помирають 50 тисяч українців. Цей показник становить 12% від усіх смертей від хвороб серця. У світі від хвороб серця, що виникли внаслідок куріння, щороку помирає близько 2 мільйонів людей.

1 рік без тютюну знижує ризик ішемічної хвороби серця удвічі

Упродовж року після того, як ви кинули курити, ризик ішемічної хвороби серця знижується вдвічі,у порівнянні з курцями. Ризик розвитку цієї хвороби знижується до рівня тих, хто ніколи не курив, упродовж 15 років.

5-15 років без тютюну ризик інсульту знижується до рівня некурців

Упродовж 5-15 років після того, як ви кинули курити, ризик інсульту скорочується до рівня людей, які ніколи не курили.

Відмова від куріння зменшує ризик повторного інфаркту

Людина, яка кидає курити після інфаркту, зменшує удвічі ризики повторного інфаркту.

Нагадаємо, що Уляна Супрун стверджує, що в Україні чверть дорослого населення перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу.