5 військових ЗСУ загинули, 9 поранені внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО з "Градів"
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град бойовики випустили 20 снарядів в напрямку українських позицій в районі Талаківці.
"Застосовувавши реактивну систему Град "П", артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське", - йдеться в повідомленні.
Також з мінометів різних калібрів терористи били по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони відкривали вогонь по Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Красногорівці, Талаківці. По Широкино також вогонь вели БТР і БМП бойовиків.
На Донецькому напрямку в районі Авдіївки бойовики двічі намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати. Протягом дня сепаратисти продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевову і Кам'янці. По Новгородському і Піскам били танки.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів бойовики обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.
Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.
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