60% експортних операцій в Україні проходять через офшори, - ДФС

Якби Україна приєдналася до плану BEPS, проблему можна було б вирішити набагато простіше

Майже дві третини експортних операцій в Україні проходять за непрямими контрактами, через офшори.

"Для чого це робиться? Все розуміємо. Є посередник, який зареєстрований в юрисдикції, яка має пільговий режим оподаткування, і через цього посередника здійснюється придбання або реалізація того чи іншого виду продукції", - повідомив в ході прес-конференції голова Офісу великих платників Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, інформує "УНІАН".

"Якщо ми не приєднаємося до плану BEPS, ми будемо отримувати інформацію з істотним запізненням. На сьогодні ми отримуємо інформацію з запізненням 6-7 місяців, в кращому випадку. План BEPS передбачає автоматичний обмін інформацією", - сказав він.

Нагадаємо, що за різними оцінками, за період з 1991 року і по сьогодні з України в офшори виведено капітал на суму у 148 млрд доларів.

Додамо, що Україна планує до 2020 року почати автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом, який був розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку і схвалений G20.

Україна планує приєднатися до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування.

Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухилення від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією.