60 студентів з Іраку оформили фіктивні шлюби з пенсіонерками в Одеській області

В країні діє напівлегальна схема отримання громадянства, шляхом укладення фіктивних шлюбів іноземців з українками.

"Серед емігрантів в Україні зараз популярні фіктивні шлюби з громадянками нашої держави. Якщо ти одружився на громадянці України, ти маєш право отримати посвідку на проживання, а через два роки - громадянство. Відповідно, отримуєш паспорт і вже сміливо їдеш до Європи", - розповіла начальник управління ДМС в Одеській області Олена Погребняк в інтерв'ю 368.media.

"Зовсім недавно була кричуща ситуація: дві групи студентів Одеського національного медичного університету з Іраку (близько 60 людей) після закінчення вишу всі переженилися за місяць-два. Причому молоді хлопці одружилися на жінках з сіл області, які народилися ще у 1954 році! Шлюби, природно, фіктивні. Ми звернулися до правоохоронних органів. Виявилося, що шлюби, оформлялися швидко і терміново, хоча тоді ще Мін'юст таку послугу не надавав. Виявилося, що в жіночій консультації видавали довідки про вагітність цим жінкам 1950-х років народження! Я власне кажучи, не проти, але виникає запитання, як це можливо", - обурилася Погребняк.

За словами чиновниці, Кримінальний кодекс наразі ніяк не кваліфікує такі афери.

"Законодавець за такі афери нікого не карає. В будь-якій іншій країні, реєструючи такий шлюб, і бачачи, що жінка 60 років при надії, цим би зацікавилися. У нас зареєстрували шлюб і документи прийшли до нас. І коли ми зібрали, наприклад, одночасно на видачу з 10 людей, то бачимо, що дружини "чоловіків" не розрізняють. Довелося через правоохоронців оформлювати усім відмову", - повідомила вона.

Нагадаємо, десятки тисяч громадян кризових регіонів прагнуть приїхати до Німеччини за лінією возз'єднання сімей.

