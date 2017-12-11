60-річна продавчиня три тижні "мінувала" Вишгородську гідроелектростанцію
За інформацією прес-служби поліції Київської області, щоразу під час обстеження вибухотехніками та слідчо-оперативною групою вказаної "мінером" теритої, жодних вибухових пристроїв виявлено не було.
"Телефонним терористом виявилася 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала щовихідних, із різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала у блокноті", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали жінку "на гарячому", під час здійснення чергового дзвінка. Про її мотиви не повідомляється.
"На даний час підозрювану затримано. Вона зізналася у скоєному. Триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.
Жінці загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
У поліції наголосили, що для перевірки повідомлень про мінування щоразу були задіяні вибухотехніки, експерти-криміналісти з використанням службової собаки, працівники служби з надзвичайних ситуацій, служби безпеки України та медики.
Нагадаємо, правоохоронці завершили перевірку інформації невідомого про замінування в аеропортах дев'яти міст України, небезпечні предмети і вибухові речовини не виявлено.
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