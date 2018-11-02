65% родичів загиблих військових вважають, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом
Про це свідчать результати відкритого опитування понад тисячі сімей загиблих, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня" і благодійного проекту "Небесна гвардія".
9% опитаних виступають за безповоротне відрізання ОРДЛО.
Фото: zn.ua
"Особливої уваги заслуговує аргументація. 71% членів сімей загиблих вважають, що возз'єднання необхідне, оскільки "Україна повинна бути відновлена у своїх законних кордонах" (найбільше прихильників цієї версії у столиці, найменше – на сході). Лише чверть учасників опитування вважають, що ОРДЛО треба повертати під контроль Києва тому, що "на цих територіях проживають наші люди". Найчастіше цей аргумент у відповідях прогнозовано використовували жителі сходу (37%), рідше за інших (21%) – опитані в західних областях", – йдеться в матеріалі видання.
Лише 18% назвали можливим способом повернення Донбасу військову операцію. 65% вважають найефективнішим вирішенням проблеми поступове мирне врегулювання.
Фото: zn.ua
Дві третини опитаних вважають, що не заслуговують на прощення (амністії) ті, хто воював проти українських військових. Майже стільки ж не вважають можливим прощати ватажків бойовиків.
Фото: zn.ua
Фото: zn.ua
56% опитаних родичів загиблих на Донбасі військових вважають збройний конфлікт в Україні війною з Росією.
Фото: zn.ua
Дослідження проводилося шляхом телефонного опитування у період з 18 по 27 грудня 2017 року. Номери випадковим чином відбиралися з бази даних, наданої "Небесною гвардією". Розподіл опитаних за макрорегіонами (Захід, Південь, Схід, Центр, Київ) – пропорційно кількості загиблих військовослужбовців, що раніше проживали у відповідній частині країни.
Нагадаємо, 58% родичів загиблих військових переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку.
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