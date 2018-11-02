65% родичів загиблих військових вважають, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом

81% опитаних родичів загиблих українських військових переконані, що непідконтрольні Україні території Донбасу повинні бути повернені. 65% вважають найефективнішим вирішенням проблеми поступове мирне врегулювання.

Про це свідчать результати відкритого опитування понад тисячі сімей загиблих, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня" і благодійного проекту "Небесна гвардія".

9% опитаних виступають за безповоротне відрізання ОРДЛО.



Фото: zn.ua

"Особливої уваги заслуговує аргументація. 71% членів сімей загиблих вважають, що возз'єднання необхідне, оскільки "Україна повинна бути відновлена у своїх законних кордонах" (найбільше прихильників цієї версії у столиці, найменше – на сході). Лише чверть учасників опитування вважають, що ОРДЛО треба повертати під контроль Києва тому, що "на цих територіях проживають наші люди". Найчастіше цей аргумент у відповідях прогнозовано використовували жителі сходу (37%), рідше за інших (21%) – опитані в західних областях", – йдеться в матеріалі видання.

Лише 18% назвали можливим способом повернення Донбасу військову операцію. 65% вважають найефективнішим вирішенням проблеми поступове мирне врегулювання.



Фото: zn.ua

Дві третини опитаних вважають, що не заслуговують на прощення (амністії) ті, хто воював проти українських військових. Майже стільки ж не вважають можливим прощати ватажків бойовиків.



Фото: zn.ua



Фото: zn.ua

56% опитаних родичів загиблих на Донбасі військових вважають збройний конфлікт в Україні війною з Росією.



Фото: zn.ua

Дослідження проводилося шляхом телефонного опитування у період з 18 по 27 грудня 2017 року. Номери випадковим чином відбиралися з бази даних, наданої "Небесною гвардією". Розподіл опитаних за макрорегіонами (Захід, Південь, Схід, Центр, Київ) – пропорційно кількості загиблих військовослужбовців, що раніше проживали у відповідній частині країни.

Нагадаємо, 58% родичів загиблих військових переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку.