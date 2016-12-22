65% українців не хочуть повернення Радянського Союзу, - ОПИТУВАННЯ
Майже дві третини (65%) опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, відповідаючи на питання "Чи прагнете Ви відновлення Радянського Союзу?" зазначили, що вони не прагнуть відновлення Радянського Союзу, 13% відповіли, що прагнуть, ще 22% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально". Разом 2 останні показники складають 35%. Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова, інформує "РБК-Україна".
Дослідження проводилось з 18 по 23 листопада у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 тис. 15 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
У всіх регіонах країни ті, хто не прагнуть відновлення СРСР становлять більшість, 51% на Сході і 87% на Заході. Значна різниця у відповідях спостерігається в залежності від національності. Якщо серед етнічних українців відповіли, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу 69%, то серед етнічних росіян - 39%. Чим молодше респонденти, тим менше вони хочуть відновлення СРСР. Серед опитаних віком до 29 років не прагнуть відновлення Радянського Союзу 83%. Серед людей, кому 60 років і більше - 44%.
У поверненні до Радянського Союзу людей приваблюють наступні варіанти відповідей: за часів існування СРСР була впевненість у завтрашньому дні (70%), за радянських часів був високий рівень соціальних гарантій (64%), безоплатне отримання вищої освіти (58%), відсутністю безробіття (55%), достатній матеріальний рівень життя (53%), за радянських часів відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільність і відсутність збройних конфліктів (46%).
Також соціологи відзначають залежність між відповідями опитаних та їх рівнем освіти.
Нагадаємо, 29,6% опитаних українців фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології вважають Йосипа Сталіна великим вождем.
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