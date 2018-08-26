66% надходжень до бюджету окупованого Криму складають дотації
Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на главу окупаційного Міністерства фінансів Криму Ірину Ківіко.
Загальні надходження, зазначає видання, складаються з податкових і неподаткових доходів, які складають 30,3 млрд рублів або 34% від загальної суми, та безоплатних надходжень – 58,8 млрд рублів, що склало 66%.
"Якщо за 7 місяців 2015 року до консолідованого бюджету Криму надійшло 16,0 млрд рублів податкових і неподаткових доходів, за 7 місяців 2016 року 23,5 млрд рублів, за 7 місяців 2017 року – 26,1 млрд рублів (у співставних умовах без урахування одноразових платежів з податку на прибуток), то за 7 місяців 2018 року надходження склали 30,3 млрд рублів. За 4 роки власна дохідна база консолідованого бюджету збільшилася на 89%", – зазначила Ірина Ківіко.
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