66 суддів поскаржилися до Вищої ради правосуддя на втручання у їх діяльність
Про це повідомляє прес-служба ВРП у Facebook.
"Станом на 7 березня 2017 року Вища рада правосуддя отримала 66 заяв суддів про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, які внесено до відповідного Реєстру", – йдеться в повідомленні.
Заяви про втручання у діяльність надходили від суддів із початку жовтня 2016 року.
Зокрема, поскаржилася суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк. Згідно з документом, Кицюк заявила про своє затримання поліцейськими 21 лютого "без приводів та пояснень з боку поліції". Своє затримання Кицюк назвала "чиненням тиску як на професійного суддю".
Нагадаємо, на сьогодні в двох сотнях українських судів та апеляційних судах залишилися працювати менше як 50% суддів, тоді як окремі суди припинили функціонування через відсутність суддів як таких.
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