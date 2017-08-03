66 суддів поскаржилися до Вищої ради правосуддя на втручання у їх діяльність

Вища рада правосуддя України отримала 66 заяв суддів про втручання у їх професійну діяльність за останні п’ять місяців.

Про це повідомляє прес-служба ВРП у Facebook.

"Станом на 7 березня 2017 року Вища рада правосуддя отримала 66 заяв суддів про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, які внесено до відповідного Реєстру", – йдеться в повідомленні.

Заяви про втручання у діяльність надходили від суддів із початку жовтня 2016 року.

Зокрема, поскаржилася суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк. Згідно з документом, Кицюк заявила про своє затримання поліцейськими 21 лютого "без приводів та пояснень з боку поліції". Своє затримання Кицюк назвала "чиненням тиску як на професійного суддю".

Нагадаємо, на сьогодні в двох сотнях українських судів та апеляційних судах залишилися працювати менше як 50% суддів, тоді як окремі суди припинили функціонування через відсутність суддів як таких.