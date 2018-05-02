ПОЛІТИКА НОВИНИ6-7 лютого Арсеній Яценюк здійснить візит до Вашингтона для зустрічей в Раді нацбезпеки, Держдепі та ПентагоніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
6-7 лютого лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні
Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage"
Фото: nfront.org.ua
Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.
Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage".
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