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6-7 лютого лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні

Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage"
6-7 лютого Арсеній Яценюк здійснить візит до Вашингтона для зустрічей в Раді нацбезпеки, Держдепі та Пентагоні
6-7 лютого лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні Фото: nfront.org.ua

Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.

Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage".

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05 02 2018 20:10
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