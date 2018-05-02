6-7 лютого лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage"

6-7 лютого Арсеній Яценюк здійснить візит до Вашингтона для зустрічей в Раді нацбезпеки, Держдепі та Пентагоні

Фото: nfront.org.ua

Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій. Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді "Heritage".

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