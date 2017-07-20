69% українців ніколи не бували за кордоном, – соціологи

Основними цілями закордонних поїздок близько третини (29%) українців, які бували за кордоном, є туристичні подорожі

Близько двох третин українців (69%) ніколи не бували за кордоном. Лише 13% жителів країни були за кордоном протягом останніх 12 місяців.

Найбільше подорожують жителі Західної України, де менше тих, хто жодного разу в житті не їздив за кордон (54% проти 70-78% в інших регіонах), свідчать результати соцопитування компанії Research&Branding Group, інформує "Українська правда. Життя".

Основними цілями закордонних поїздок близько третини (29%) українців, які бували за кордоном, є туристичні подорожі (11%), відвідини родичів і друзів (7%), а також на заробітки (6%) і в робочі відрядження (4%).

Жителі західних областей значно частіше, ніж в інших регіонах виїжджають за кордон на заробітки (17% на Західній Україні проти 1-3% в інших регіонах) і в робочі відрядження (7% на Західній Україні проти 2-4% в інших регіонах ).

Мешканці центральних областей, які порівняно менше їздять за кордон у гості (4% в Центральній Україні проти 7-9% в інших регіонах).

Сільські жителі рідше, ніж містяни виїжджають за кордон на відпочинок (8% сільських жителів проти 12-14% містян), але частіше на заробітки (10% сільських жителів проти 4% містян).

На заробітки і в робочі відрядження за кордон частіше виїжджають чоловіки (9%), ніж жінки – (3%), в робочі відрядження – 7% чоловіків і 2% жінок.

Також дещо частіше, ніж по країні в цілому, за останній рік відвідували закордонні країни українці у віці 18-49 років (18%).

За перший місяць дії безвізу для поїздок в країни ЄС ним скористалися 95,5 тисяч українців. 8% українців зазначили, що вже мають біометричні паспорти, а ще 39% заявили про намір їх оформити.

У той же час кожен другий житель України (51%) не має біометричного паспорта і не збирається його оформляти.

Найбільше число дійсних і потенційних власників біометричних паспортів серед молоді – 15% їх уже мають і 61% мають намір оформити, тоді як не збирається цього робити 21% українців у віці до 30 років.

Досить високі показники біометричної паспортизації серед тридцятирічних – 10% вже мають, а ще 53% мають намір оформити біометричні паспорти.

Потенційно біометричні паспорти можуть знайти господарів серед більшої частини сорокарічних українців, 9% яких їх вже мають і ще 47% мають намір оформити.

Опитування проводилося в період 15-24 червня 2017 р по загальноукраїнській вибірці (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополя).

Клькість опитаних – 1800 осіб. Похибка вибірки склала ± 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Нагадаємо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.