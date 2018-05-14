69-річний китаєць став першим альпіністом без ніг, який підкорив Еверест
Його історія почалася у 1975 році. Тоді він вперше піднімався на гору з Китайською національною альпіністською командою, пише The Washington Post.
Коли команда піднялася на висоту 8600 метрів, розпочалася снігова буря. Тоді Бою позичив свій спальний мішок товаришу, який захворів. До кінця підйому, який так і не ознаменувався успіхом, ноги Бою оніміли через сильне обмороження.
Фото: https://gearjunkie.com
Фото: https://gearjunkie.com
20 років тому їх ампутували через те, що у альпініста розвинулась рідкісний рак крові. Але навіть це не зупиняло Бою підніматися на Еверест знову і знову, хоча щоразу щось ставало на заваді.
Останні три роки поспіль він намагався досягти вершин Евересту, але тричі постраждав від стихійних лих.
У 2014 році він вперше з 1975 року почав тренуватися підніматися в гору. Але потім його підйом скасували через загибель 16-х інших альпіністів під лавиною.
У 2015, як тільки альпініст приготувався до підйому, він був скасований через руйнівний землетрус у Непалі.
У 2016 він майже підкорив гору, однак за 200 метрів хуртовина змусила його повернутися назад.
Тому коли у минулому році уряд Непалу заборонив незрячим людям і тим, у яких ампутовані обидві ноги, підніматися в гори, Бою був у паніці. Він боявся, що, можливо, втратив будь-який шанс свою мрію втілити у життя.
Ці заборони підняли бурю критики з боку організацій людей з інвалідністю.
Однак, трьома місяцями пізніше верховний суд Непалу скасував заборони, погоджуючись з тим, що вони дискримінують людей з інвалідністю. Через кілька місяців Бою попросив дозвіл на сходження. І врешті піднявся на 8848 метри!
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