70 мільйонів на тендерах Київпастрансу виграв дядько його начальника, - ВІДЕО

Окрім цього, у тендерах "Київпастрансу" бере участь і двоюрідний брат Юрія Курбаля - Євген Рафальський

Дядько начальника Дирекції з будівництва та утримання об'єктів транспорту КП "Київпастранс" Юрія Курбаля виграв практично 100% проектувальних тендерів КП.

"Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія" переоформили на Віктора Рафальського - родича Курбаля - наприкінці 2016 року. Вже за кілька місяців фірма виграє перший тендер у “Київпастрансі”. Протягом 2017-го року "Софія" виграла 12 тендерів з 13-ти на розробку проектної документації з реконструкції трамвайних колій та фунікулеру. (тринадцятий тендер дістався пов'язаній з Софією фірмі), йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової "В сім’ї не без тендеру" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

До архітектурної кар'єри Віктор Рафальський працював на електромонтажному підприємстві, а зараз, за словами його матері - відновлюється після інсульту.

Директором архітектурного підприємства - оформили режисера монтажу на телеканалі "Прямий".

Сам Курбаль не вважає системні перемоги родича - порушенням: "Я не можу заборонити людям в нашій країні ходити на роботу і вести будь-яку підприємницьку діяльність".

Зазначимо, що традиційні конкуренти "Софії" на тендерах КП "Київпастранс" - безпосередньо пов'язані із переможцем. Працівники фірми "Приватне бюро "Розмисл" - працюють на "Софію" за договором субпідряду. А директор підприємства "Транселектропроект" взагалі працює з офісу фірми-переможця.

- Чому ви сидите разом із конкуруючою фірмою?

- На даний момент п’ю чай.

За сім місяців "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія" виграло тендерів на понад 68 мільйонів гривень. Окрім цього, у тендерах "Київпастрансу" бере участь і двоюрідний брат Юрія Курбаля - Євген Рафальський.

Підприємство "Дельта - Буд", в якому він є директором, виграє тендери на ремонт будівель "Київпастрансу". Разом із пов’язаним будівельним підприємством "Караван" Рафальський виграв тендерів на 36 мільйонів гривень.