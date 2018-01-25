70 мільйонів на тендерах Київпастрансу виграв дядько його начальника, - ВІДЕО
"Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія" переоформили на Віктора Рафальського - родича Курбаля - наприкінці 2016 року. Вже за кілька місяців фірма виграє перший тендер у “Київпастрансі”. Протягом 2017-го року "Софія" виграла 12 тендерів з 13-ти на розробку проектної документації з реконструкції трамвайних колій та фунікулеру. (тринадцятий тендер дістався пов'язаній з Софією фірмі), йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової "В сім’ї не без тендеру" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
До архітектурної кар'єри Віктор Рафальський працював на електромонтажному підприємстві, а зараз, за словами його матері - відновлюється після інсульту.
Директором архітектурного підприємства - оформили режисера монтажу на телеканалі "Прямий".
Сам Курбаль не вважає системні перемоги родича - порушенням: "Я не можу заборонити людям в нашій країні ходити на роботу і вести будь-яку підприємницьку діяльність".
Зазначимо, що традиційні конкуренти "Софії" на тендерах КП "Київпастранс" - безпосередньо пов'язані із переможцем. Працівники фірми "Приватне бюро "Розмисл" - працюють на "Софію" за договором субпідряду. А директор підприємства "Транселектропроект" взагалі працює з офісу фірми-переможця.
- Чому ви сидите разом із конкуруючою фірмою?
- На даний момент п’ю чай.
За сім місяців "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія" виграло тендерів на понад 68 мільйонів гривень. Окрім цього, у тендерах "Київпастрансу" бере участь і двоюрідний брат Юрія Курбаля - Євген Рафальський.
Підприємство "Дельта - Буд", в якому він є директором, виграє тендери на ремонт будівель "Київпастрансу". Разом із пов’язаним будівельним підприємством "Караван" Рафальський виграв тендерів на 36 мільйонів гривень.
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