70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь
"Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", – заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє прес-служба місії.
Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 серпня 2018 р.
Вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".
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