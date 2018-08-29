70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь В ОБСЄ зазначають, що вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення"

Від початку цієї доби спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню на сході України.

Фото: facebook.com/odalug

"Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", – заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє прес-служба місії. Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 серпня 2018 р. Вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію