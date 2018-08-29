Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь

В ОБСЄ зазначають, що вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення"
Від початку цієї доби спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню на сході України.
70 порушень "тиші" від опівночі, СММ закликає всіх припинити вогонь Фото: facebook.com/odalug

"Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", – заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє прес-служба місії.

Вранці прес-центру Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу, 28 серпня, бойовики Донбасу 32 рази відкривали вогонь по позиціях ОС і двічі порушили режим тиші у перший день "шкільного перемир'я".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському танго

Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському танго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.