У Парижі 70 світових лідерів відзначили століття закінчення Першої світової війни
"Лідери держав відвідали головну церемонію святкування столітнього перемир'я на Могилі невідомого солдата під Тріумфальною Аркою. Кульмінація церемонії відбулася о 11:00, тому що саме в цей конкретний момент 11 листопада 1918 року замовкла зброя після більш ніж чотирьох років кровопролиття на Західному фронті", - повідомляє сайт телеканалу France 24.
Серед прибулих до Франції лідерів: президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич і інші.
Також на церемонію приїхав президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.
Близько 10 тисяч французьких поліцейських забезпечували максимальну безпеку в Парижі, де раніше неодноразово здійснювалися напади джихадистів.
Також повідомляється, що президент США запланував покладання вінка та вшанування хвилиною мовчання на кладовищі і меморіалі загиблих американських солдатів за 60 миль на північний схід від Парижа, проте, як повідомили в Білому домі, Трамп скасував участь в цьому заході через несприятливі погодні умови, які не дозволили злетіти його вертольоту.
Фото: EPA/UPG
Раніше в суботу, 10 листопада, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит в музеї мистецтв д'Орсе в Парижі організували вечерю для більш ніж 120 гостей, серед яких були президент США Дональд Трамп і десятки інших лідерів держав і урядів.
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