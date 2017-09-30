70% усіх непрацюючих кредитів сконцентровані в державних банках, – Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що в державних банках України сконцентровані 70% усіх непрацюючих (NPL) кредитів.

Про це він розповів у інтерв'ю DT.ua.

Міністр зазначив, що після націоналізації "Приватбанку" Мінфін є власником 55% банківської системи, тому відновлення кредитування – це також і його завдання.

"Для цього необхідно визнати очевидну проблему: більшу частину непрацюючих кредитів в портфелях держбанків", – сказав він.

У них, як зазначає Данилюк, формуються резерви, а цей ресурс міг би бути використаний для нового кредитування.

"Зараз 70% всіх непрацюючих кредитів сконцентровані в державних банках, і це дуже серйозна проблема, рішення якої є передумовою для відновлення кредитування. Це питання треба вирішувати", – зазначив глава Мінфіну.

За його словами, в уряду є кілька варіантів вирішення проблеми. Зараз Мінфін втілює відповідний проект за участю японських радників, які допомагають проаналізувати 50 найбільших NPL-позичальників кожного державного банку.

Данилюк наголошує, що у вирішенні цієї проблеми уряд зіткнувся з серйозним опором.

"Складається враження, що нікому швидке вирішення цієї проблеми не потрібне. Але ми робимо все можливе для того, аби японські консультанти зайшли в банки, проаналізували стан, зробили висновки, розказали нам про своє бачення шляхів вирішення проблем", – сказав міністр.

"У наших японських колег, особливо у тієї команди, яку ми зараз залучили до співпраці, є величезний досвід роботи з цією проблемою, і вони дійсно можуть нам допомогти. І ці експерти офіційно запрошені українським урядом", – зазначив він.

Нагадаємо, Данилюк заявив, що ризик дефолту України в 2019 році знято завдяки розміщенню єврооблігацій. Також міністр запевнив, що сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.