Професора з Рівного звинуватили в сексуальних домаганнях, - ВІДЕО

Студентки Рівненського державного гуманітарного університету звинуватили завідувача кафедри хореографії 70-річного професора Володимира Годовського в сексуальних домаганнях.

Годовський як завкафедрою з 1999 року обіцяв студенткам в обмін на послуги інтимного характеру платити за гуртожиток, влаштувати на роботу, вирішити проблеми з навчанням, - повідомляє "Слідство.Інфо", про факти домагань розповіли 13 студенток і випускниць кафедри, а також колишня викладачка університету.

За словами однієї з випускниць, Годовський обіцяв їй, що поселить у гуртожиток, буде "кришувати" і влаштує на державну форму навчання, а під час особистої зустрічі торкався її, цілував груди і вухо.

При цьому інші випускниці стверджують, що в деяких випадках професор відверто пропонував секс.

Інтимні стосунки Годовський пропонував і колишній викладачці РДГУ Аллі Геккель. Після 13 років роботи в закладі вона звільнилася, тому що відмовлялася підписувати відомості з оцінками студентів, яких не бачила на заняттях, і через домагання Годовського.

Геккель стверджує, що скаржилася на завкафедрою ректорові університету Руслану Постоловському, але він це заперечує.

Дівчата зізналися, що не заявляли про сексуальні домагання з боку Годовського в правоохоронні органи через сором, страх втратити роботу чи бути відрахованими з університету.

Журналістам вдалося зняти розмову Годовського з однією з дівчат.

"Коли ви будете моєї студенткою, мені не потрібен буде ні ректор, ні проректор, ні декан, ніхто. Тому що у мене буде моральне і аморальне право вас опікати... Я тобі платити за гуртожиток буду, якщо будеш мене міцно цілувати. Я буду "кришувати" тебе, мені подобаються такі жінки, дівчата. Ти класна, тільки трошки затиснута. Я буду тебе розкріпачувати", - говорив Годовський.

При цьому сам професор заперечує, що домагався до студенткам, і заявляє, що в його 70 років він уже нібито сексуально безсилий.

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