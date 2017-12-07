710 млн людей у світі хочуть мігрувати в іншу країну, - ООН

710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного організацією Gallup в 160 країнах світу на замовлення Міжнародної організації з міграції.

Згідно з опитуванням, США є найпривабливішою країною для мігрантів. За ними йдуть Великобританія, Саудівська Аравія, Франція, Канада, Німеччина і Південна Африка. Про це повідомляє Анадолу.

Третина опитаних мріють переїхати в країни, що розвиваються. Більшість мігрантів становлять вихідці з Нігерії, Індії та Демократичної республіки Конго. У той же час, автори дослідження з'ясували, що частка дорослого населення, яка бажає емігрувати, в світовому масштабі становить лише піввідсотка. Це, в основному, молоді самотні чоловіки, які проживають в містах і, як правило, мають середню освіту.

60 відсотків потенційних мігрантів в країни Євросоюзу - з Африки. Цікаво, що число людей, які хочуть переїхати до Німеччини, з 2010 по 2015 рік зросла на 60 відсотків.

Туреччина знаходиться на 15 місці в списку найбільш привабливих країн для мігрантів.

Автори дослідження вважають, що дані щодо числа людей, які бажають виїхати зі своєї країни, можуть служити досить надійним орієнтиром для визначення реальних міграційних потоків. У той же час наміри не завжди втілюються в життя - з різних причин, часом не залежних від самих людей. Причому розрив між бажаним і дійсним різниться від країни до країни. Так, в Фінляндії свої наміри здійснюють кожні вісім з десяти потенційних мігрантів. А в Росії цей показник становить два з десяти.

Нагадаємо, за даними ООН, населення Землі збільшиться з нинішніх 7,6 млрд людей до 9,8 млрд у 2050-му, причому Індія, Пакистан і ще сім країн становитимуть половину цього приросту.