72% росіян вважають беззмістовним домагатись скасування санкцій ЄС

Більшість росіян вважають, що нові обмеження нічого не змінять всередині країни

Абсолютна більшість росіян не відчули на собі наслідків санкцій Заходу, тому вважають, що домагатися скасування антиросійських санкцій не слід.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє "Коммерсант".

79% опитаних заявили, що не відчувають наслідків санкцій для своїх близьких і себе особисто. Тому 72% росіян впевнені, що домагатись скасування санкцій не потрібно.

Втім, респонденти таки відзначили ряд негативних наслідків від санкцій: зростання цін (66%), безробіття (10%), зростання курсу рубля (10%) і проблеми з виплатами зарплати (9%).

Щодо нових антиросійських санкцій США, які у середу затвердив Дональд Трамп, більшість росіян вважають, що нові обмеження нічого не змінять всередині країни. 48% громадян не розраховують на зміни в країні, 28% чекають від санкцій негативних змін, 9% впевнені у їхньому позитивному впливі.

Керівник практики політичного аналізу ВЦВГД Михайло Мамонов вважає, що санкції стають для російського суспільства буденним явищем, а "їхня резонансність знижується".

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Довідка:

Законопроект визначає підтримку уряду України у відновленні і територіальної цілісності як частину політики США. Також законопроект засуджує дестабілізаційні зусилля уряду РФ в Україні; містить відмову від визнання анексії Криму або будь-якої частини території України, захопленої з використанням військової сили. Конгрес готовий допомагати Україні в реформуванні енергетичного сектору України і зменшенні залежності від російських енергетичних ресурсів, а також у протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті; підсилює антиросійські секторальні санкції проти фінансового сектору РФ і російської енергетики; передбачає введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки і т.ін. Законопроектом надається право президенту США в координації з американськими союзниками ввести санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку й обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.

Проект закону передбачає створення Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив із підтримки енергетичної безпеки України передбачено виділити 30 млн доларів.