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740 підозрюваних у тероризмі затримали в Туреччині

Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, обладнання та документи
У результаті 36 операцій по всій Туреччині за останні три дні було затримано 740 підозрюваних терористів Робочої партії Курдистану.
740 підозрюваних у тероризмі затримали в Туреччині Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на анонімне джерело в міністерстві внутрішніх справ Туреччини.

"Загалом 740 підозрюваних терористів РПК було затримано за останні три дні в 36 одночасних операціях", – йдеться в повідомленні.

Операції були спрямовані на запобігання можливим нападам з боку терористичної організації та розкриття відносин і методів комунікації бойовиків.

Під час обшуку за адресами підозрюваних разом з обладнанням і документами були вилучені один автомат Калашникова, чотири неліцензованих пістолети, 14 рушниць і 246 феєрверків.

Нагадаємо, в грудні 2016 Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило про затримання 372 осіб за підозрою в "терористичній пропаганді і причетності до діяльності від імені терористичної організації" в рамках розслідування теракту в Стамбулі, який забрав життя 44 осіб.

Заначимо, що Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за вибух в турецькому місті Діярбакир.

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18 03 2017 20:00
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