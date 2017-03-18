740 підозрюваних у тероризмі затримали в Туреччині
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на анонімне джерело в міністерстві внутрішніх справ Туреччини.
"Загалом 740 підозрюваних терористів РПК було затримано за останні три дні в 36 одночасних операціях", – йдеться в повідомленні.
Операції були спрямовані на запобігання можливим нападам з боку терористичної організації та розкриття відносин і методів комунікації бойовиків.
Під час обшуку за адресами підозрюваних разом з обладнанням і документами були вилучені один автомат Калашникова, чотири неліцензованих пістолети, 14 рушниць і 246 феєрверків.
Нагадаємо, в грудні 2016 Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило про затримання 372 осіб за підозрою в "терористичній пропаганді і причетності до діяльності від імені терористичної організації" в рамках розслідування теракту в Стамбулі, який забрав життя 44 осіб.
Заначимо, що Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за вибух в турецькому місті Діярбакир.
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