7,5 млн за Каськіва сплатив батько екс-депутата Євгена Суслова

Майже 7,5 мільйонів гривень відшкодування збитків державі за Владислава Каськіва вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

"Мій батько не сплатив, а позичив ці гроші. Це дві великі різниці", - зазначив Суслов.

На уточнююче питання, хто став ініціатором такого рішення, Суслов відповів: "Владислав звернувся до нас з питанням, чи можна допомогти позичити, бо в нього все арештовано".

"У нас прописаний офіційний договір. Все в рамках чинного законодавства", - також пояснив Суслов, але відмовився повідомляти, на який термін його батько позичив гроші, повідомляє " Українська правда" .

Суслов підтвердив, що товаришує з Каськівим. При цьому він спростував повідомлення ЗМІ про те, що святкував разом із Владиславом його повернення.

"Я весь цей тиждень у Мукачевому. Але коли повернуся в Київ, обов'язково з ним зустрінусь", - поділився планами екс-депутат.

Крім того, відомо, що заставу в розмірі 160 тисяч гривень заплатив Віктор Єрмолаєв. Людина з такими ж ініціалами є власником харківської компанії "Харків-Конструктив-2012", яка перебуває в стані ліквідації.

На запитання УП, чи правда, що Єрмолаєв вносив гроші за Каськіва, він лише зазначив: "Я вибачаюся, я не можу зараз жодних коментарів вам дати".

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владиславу Каськіву.

Сьогодні Юрій Луценко повідомив, що вночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, зазначивши, що це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україну. Проте, колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.