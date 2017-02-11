Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

7,5 млн за Каськіва сплатив батько екс-депутата Євгена Суслова

Суслов підтвердив, що товаришує з Каськівим
Майже 7,5 мільйонів гривень відшкодування збитків державі за Владислава Каськіва вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.
7,5 млн за Каськіва сплатив батько екс-депутата Євгена Суслова Владислав Каськів. Фото: УНІАН

"Мій батько не сплатив, а позичив ці гроші. Це дві великі різниці", - зазначив Суслов. 

На уточнююче питання, хто став ініціатором такого рішення, Суслов відповів: "Владислав звернувся до нас з питанням, чи можна допомогти позичити, бо в нього все арештовано".

"У нас прописаний офіційний договір. Все в рамках чинного законодавства", - також пояснив Суслов, але відмовився повідомляти, на який термін його батько позичив гроші, повідомляє "Українська правда".

Суслов підтвердив, що товаришує з Каськівим. При цьому він спростував повідомлення ЗМІ про те, що святкував разом із Владиславом його повернення.

"Я весь цей тиждень у Мукачевому. Але коли повернуся в Київ, обов'язково з ним зустрінусь", - поділився планами екс-депутат.

Крім того, відомо, що заставу в розмірі 160 тисяч гривень заплатив Віктор Єрмолаєв. Людина з такими ж ініціалами є власником харківської компанії "Харків-Конструктив-2012", яка перебуває в стані ліквідації.

На запитання УП, чи правда, що Єрмолаєв вносив гроші за Каськіва, він лише зазначив: "Я вибачаюся, я не можу зараз жодних коментарів вам дати".

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владиславу Каськіву.

Сьогодні Юрій Луценко повідомив, що вночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, зазначивши, що це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україну. Проте, колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 17:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.