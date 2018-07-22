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75% програм, які Україна транслює в Криму і ОРДЛО, будуть україномовними, - Костинський

"Українська мова не стане проблемою для мешканців цих територій"
Із жовтня цього року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою.
75% програм, які Україна транслює в Криму і ОРДЛО, будуть україномовними, - Костинський Фото: RFE/RL

"Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, є відповідна квота європейського продукту. З жовтня мову ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою", - повідомив в ефірі Радіо "Крим.Реалії" член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

"Ми ведемо мовлення не на ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення", – вважає він.

Також, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 11 липня вирішила оштрафувати телеканал "Інтер" на 4,46 млн гривень за розпалювання ворожнечі під час концерту до Дня Перемоги "Перемога. Одна на всіх".

 
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22 07 2018 13:18
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