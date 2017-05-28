76 людей отруїлися під час мітингу опозиції в Албанії

Постраждалі стверджують, що бачили "білий порошок", який розсипали під час мітингу

В Албанії після участі в опозиційному мітингу 76 осіб звернулися за медичною допомогою зі скаргами на ознаки отруєння.

Про це повідомляє Tirana Times.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Албанії, пацієнти виявили "ознаки отруєння, такі як опіки очей, подразнення шкіри на відкритих ділянках обличчя й шиї, а також в деяких випадках навіть легке ускладнення дихання".

Постраждалі люди заявили, що вони бачили "білий порошок", який висипали в повітря під час мітингу.

У постраждалих немає травм, які б загрожували їх життю.

Нагадаємо, спікер парламенту Албанії, глава Соціалістичної руху за інтеграцію Ілір Мета був обраний сьомим президентом країни.