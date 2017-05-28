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76 людей отруїлися під час мітингу опозиції в Албанії

Постраждалі стверджують, що бачили "білий порошок", який розсипали під час мітингу
В Албанії після участі в опозиційному мітингу 76 осіб звернулися за медичною допомогою зі скаргами на ознаки отруєння.
76 людей отруїлися під час мітингу опозиції в Албанії Фото: DP.al

Про це повідомляє Tirana Times.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Албанії, пацієнти виявили "ознаки отруєння, такі як опіки очей, подразнення шкіри на відкритих ділянках обличчя й шиї, а також в деяких випадках навіть легке ускладнення дихання".

Постраждалі люди заявили, що вони бачили "білий порошок", який висипали в повітря під час мітингу.

У постраждалих немає травм, які б загрожували їх життю.

Нагадаємо, спікер парламенту Албанії, глава Соціалістичної руху за інтеграцію Ілір Мета був обраний сьомим президентом країни.

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28 05 2017 23:40
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