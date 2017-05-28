CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Албанії після участі в опозиційному мітингу 76 осіб звернулися за медичною допомогою зі скаргами на ознаки отруєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
76 людей отруїлися під час мітингу опозиції в Албанії
Постраждалі стверджують, що бачили "білий порошок", який розсипали під час мітингу
Фото: DP.al
Про це повідомляє Tirana Times.
За інформацією міністерства охорони здоров’я Албанії, пацієнти виявили "ознаки отруєння, такі як опіки очей, подразнення шкіри на відкритих ділянках обличчя й шиї, а також в деяких випадках навіть легке ускладнення дихання".
Постраждалі люди заявили, що вони бачили "білий порошок", який висипали в повітря під час мітингу.
У постраждалих немає травм, які б загрожували їх життю.
Нагадаємо, спікер парламенту Албанії, глава Соціалістичної руху за інтеграцію Ілір Мета був обраний сьомим президентом країни.
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