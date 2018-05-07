7 євро за безвіз: Європарламент затвердив нові правила в’їзду до Шенгену

Авторизація для подорожей коштуватиме 7 євро - безкоштовно для мандрівників віком до 18 років та осіб віком понад 70 років. Вона буде дійсною три роки або до закінчення терміну проїзного документа

Європейський парламент схвалив створення нової Європейської системи авторизації та інформації про подорожі (ETIAS) для поїздок до Шенгенської зони.

"Громадяни країн, які не є членами ЄС, звільнені від візових вимог, повинні отримати дозвіл перед поїздкою до ЄС відповідно до нових правил, підтриманих парламентом у четвер", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Нова система, яка почне працювати у 2021 році, дозволить отримати додаткові перевірки безвізових мандрівників, а також осіб, які можуть становити небезпеку, нелегальних мігрантів чи осіб з епідемічним ризиком.

Громадяни більш ніж 60 країн і територій, звільнених від візових вимог для в'їзду до ЄС, включаючи Україну, повинні заповнити електронну форму до своєї подорожі і внести особисті дані (включаючи ім'я, дату та місце народження, стать та національність), інформація про документ для подорожей (дійсність, країна видачі), домашню адресу та контактну інформацію, а також вказати європейську країну з першим в'їздом.

Авторизація для подорожей коштуватиме 7 євро - безкоштовно для мандрівників віком до 18 років та осіб віком понад 70 років. Вона буде дійсною три роки або до закінчення терміну проїзного документа.

Заявник також повинен буде інформувати владу про будь-які засудження за серйозні кримінальні правопорушення (такі як тероризм, сексуальна експлуатація дітей, торгівля людьми або наркотиками, вбивства та зґвалтування), про перебування в конкретних зонах війни, чи конфліктів та будь-які попередні адміністративні рішення, які передбачають виїзд з країни протягом останніх 10 років.

У випадку терористичних злочинів термін буде продовжений до попередніх 20 років, і буде потрібно додаткове роз'яснення щодо дати та країни засудження.

Кожна заявка буде автоматично перевірена в усіх відповідних базах даних, щоб визначити, зокрема, чи не був використаний загублений або вкрадений проїзний документ, а також чи виданий ордер на арешт особи. Переважна більшість заявників отримають дозвіл майже одразу.

Якщо під час перевірки буде позитивна відповідь на будь-яке запитання про кримінальні справи, поїздки в зони конфліктів та наказ про виїзд з країни, дані будуть перевірені вручну і буде оцінюватися ризик безпеки, міграції або епідемії.

Як повідомляв iPress.ua, Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

Подібні моделі вже існують у таких країнах, як США, Канада і Австралія.