7% українців готові найближчим часом виїхати з України

86% опитаних не збираються виїжджати за кордон в найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування, - свідчать дані соціологічного опитування, яке у квітні провів Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень.

При цьому 7% респондентів відповіли, що збираються виїхати, а 6% вагаються із відповіддю.

У КМІС додають, що з тих, хто все ж планує виїзд за кордон, лише 62% вживали для цього конкретні кроки.

Фото: kiis.com.ua

Повідомляється, що ті опитані, які планують виїзд за кордон, могли назвати одну чи декілька країн, куди вони мають намір вирушити.

Так, країна, до якої збирається найбільша частка серед охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування, — Польща (36%).

Втричі менше респондентів обрали Чехію і Німеччину: 12% і 11% відповідно.

Росію назвали лише 7% опитаних, а США — 6%.

До Італії та Канади збираються виїхати з метою тривалого перебування 5% і 3% респондентів відповідно.

Угорщину і Францію обрали по 2%.

Зазначається, що останньою країною, яка закриває десятку найпопулярніших країн, є Ізраїль (1%). Інші країни вказували не більше 1% респондентів.

Фото: kiis.com.ua

Не визначились із країною переїзду 16% опитаних, а інші 6% не змогли відповісти.

Також повідомляється, що серед чоловіків майже втричі більше тих, хто збирається виїхати за кордон: 11% проти 4% жінок відповідно.

Соціологи заявляють про залежність між рівнем освіти і бажанням виїхати за кордон.

"Люди з вищою освітою більш охоче розглядають питання виїзду за кордон з метою тривалого перебування — серед них 10% замислюються про це. Серед людей з повною середньою, середньою спеціальною освітою таких 7% і 6% відповідно. А серед людей з освітою не вище неповної середньої таких всього 2%", - повідомляють у КМІС.

Також зазначається, що також найбільше бажаючих виїхати з країни серед молоді.

Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки — 10%, у віці 45-59 років — 6% та 0% серед людей у віці 60 років і старше.

З тих, хто планує виїхати - 20% шукають роботу, 15% - студенти, 14% - самозайняті та 1% - пенсіонери.

Порівняно з іншими регіонами багато бажаючих покинути Україну проживають на заході країни - 11%.

В центральному, південному та східному регіонах цей показник становить 6%.

Найменше таких на Донбасі - 2%.

Зазначається, що опитування було проведено з 3 по 20 квітня 2018 року.

Методом особистого інтерв'ю опитано 4005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 2.3% для показників близьких до 50%, 2% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%, 1% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, що Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

Зазначимо, обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.