ПОЛІТИКА НОВИНИУ окупованому Криму очікується судилище над сімома кримськими татарами, затриманими в четвер у зв'язку з обшуками в 6 і 7 мікрорайонах у Бахчисараї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
7 затриманих кримських татар готують до "суду" в анексованому Криму
Сьогодні зранку ФСБ затримала людей
Фото:i.lb.ua
Про це повідомляється на сторінці в Facebook громадської діячки Мумине Салієвої.
"Повинні проходити суди за статтями КоАП РФ над затриманими: Сейдамет Мустафаєв, Ескендер Меметов, Шевкет Абдураманов, Мустафа Абдураманов, Ремзі Зудієв, Мідат Муждаба, Азіз Азізов", - написала Салієва.
За її даними, до будівлі суду допущені адвокати Едем Семедляєв та Ліля Гемеджі, "проте суди ще навіть не розпочалися".
Як відомо, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.
Також раніше в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.
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13 04 2017 21:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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