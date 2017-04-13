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7 затриманих кримських татар готують до "суду" в анексованому Криму

Сьогодні зранку ФСБ затримала людей
У окупованому Криму очікується судилище над сімома кримськими татарами, затриманими в четвер у зв'язку з обшуками в 6 і 7 мікрорайонах у Бахчисараї.
7 затриманих кримських татар готують до "суду" в анексованому Криму Фото:i.lb.ua

Про це повідомляється на сторінці в Facebook громадської діячки Мумине Салієвої.

"Повинні проходити суди за статтями КоАП РФ над затриманими: Сейдамет Мустафаєв, Ескендер Меметов, Шевкет Абдураманов, Мустафа Абдураманов, Ремзі Зудієв, Мідат Муждаба, Азіз Азізов", - написала Салієва.

За її даними, до будівлі суду допущені адвокати Едем Семедляєв та Ліля Гемеджі, "проте суди ще навіть не розпочалися".

Як відомо, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.

Також раніше в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.

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13 04 2017 21:54
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