83% води у водопроводах містить пластик

83 % водопровідної води у світі містить частинки пластику.

Такі дані в середу, 6 вересня, оприлюднила американська некомерційна медіаорганізація Orb Media. У рамках дослідження вчені вивчили понад 150 зразків води з-під крану з 14 країн світу.

Згідно з доповіддю Orb Media, загалом у 83 відсотках зразків водопровідної води з різних країн світу були виявлені частинки пластику. Найвищий рівень забруднення показала вода з США, де пластик був знайдений у 94,4 відсотка зразків води, найнижчий - в європейських країнах - 72 відсотки. У Лівані вміст пластикових волокон у зразках води склав 94 відсотки, в Індії - 82 відсотки, в Уганді - 81 відсоток, в Індонезії - 76 відсотків, в Еквадорі - 75 відсотків. У випадку з США частинки пластику були виявлені навіть у зразках з будівлі Конгресу, штаб-квартири Управління з охорони навколишнього середовища США та Trump Tower. Мікрочастинки пластику знайшли навіть у бутильованій воді, пише DW.com.

"Якщо ви спитаєте людей, чи хочуть вони пити або їсти пластик, вони скажуть: Звичайно ні, що за дурне питання, - сказала Шеррі Мейсон, одна з авторок дослідження та професор хімії в Університеті штату Нью-Йорк. - Це, ймовірно, не те, що б ми хотіли споживати. Але ми споживаємо пластик в нашій воді, пиві, соках... Ніхто не убезпечений від цього". Мова йде про невеликі, завбільшки менше 5 міліметрів, шматочки пластику, які внаслідок утилізації звичайного і промислового сміття потрапляють у великі й маленькі водойми - від океану й до струмка. А з них - до водопроводів.

"Учені кажуть, що вони не знають, як ці частинки пластику потрапляють в наші крани і який ризик для здоров'я це може становити. Але пластик поглинає токсичні хімічні речовини з морського середовища, а потім виділяє їх, коли їх з'їдають риби або ссавці", - зазначає глава Orb Media Міллі Бінгем. За її словами, результати дослідження викликають тривогу, проте є надія, що це спонукає науковців до проведення досліджень, присвячених впливу частинок пластику на здоров'я людини.

Нагадаємо, на початку серпня дослідники виявили новий сміттєвий материк розташований в північній частині Тихого океану.

Після потрапляння у води річок, сміття через течії та особливості клімату скупчується у так звані "сміттєві материки". Найбільший був виявлений океанографом Чарльзом Муром ще наприкінці 1990-х і називається він Великою тихоокеанською сміттєвою плямою.