CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРизька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv завершила тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для потреб Києва, міста-побратима Риги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
84 електрогенератори та 100 теплових гармат Рига передає Києву
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє посол України в Латвії Олександр Міщенко.
"Відразу після початку варварських обстрілів української енергосистеми з боку країни-терориста – рф у жовтні цього року, Ризькою міською радою було прийнято рішення щодо виділення з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для міста-побратима Риги – Києва для проходження зимового періоду", – йдеться у повідомленні Міщенка.
Після узгодження нагальних потреб із Київською міською радою, керівництвом Риги був проведений тендер на закупівлю необхідного обладнання для забезпечення столиці теплом та електроенергією. За результатами тендеру латвійським благодійним фондом Ziedot.lv придбано 84 дизельні генератори потужністю від 5 до 100 кВт, а також 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт. Це обладнання буде доставлено в Київ найближчим часом – перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня. Там вони використовуватимуться в пунктах обігріву, а також на комунальних підприємствах міста.
Посол України подякував за допомогу муніципалітету Риги, меру Мартіньшу Статісу, латвійській благодійній організації Ziedot.lv та її керівниці Руті Діманті.
російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі.
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24 11 2022 21:46 МЕДІА
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