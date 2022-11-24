84 електрогенератори та 100 теплових гармат Рига передає Києву

Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv завершила тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для потреб Києва, міста-побратима Риги.

Про це повідомляє посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"Відразу після початку варварських обстрілів української енергосистеми з боку країни-терориста – рф у жовтні цього року, Ризькою міською радою було прийнято рішення щодо виділення з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для міста-побратима Риги – Києва для проходження зимового періоду", – йдеться у повідомленні Міщенка.

Після узгодження нагальних потреб із Київською міською радою, керівництвом Риги був проведений тендер на закупівлю необхідного обладнання для забезпечення столиці теплом та електроенергією. За результатами тендеру латвійським благодійним фондом Ziedot.lv придбано 84 дизельні генератори потужністю від 5 до 100 кВт, а також 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт. Це обладнання буде доставлено в Київ найближчим часом – перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня. Там вони використовуватимуться в пунктах обігріву, а також на комунальних підприємствах міста.