85% Авдіївки досі залишається без електрики

На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі

Станом на ранок понеділка в Авдіївці електропостачання відновлено частково.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 24 квітня централізоване електропостачання частково відновлено, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години)", - сказано в повідомленні.

На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі.

"Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.