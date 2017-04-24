85% Авдіївки досі залишається без електрики
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 год. 24 квітня централізоване електропостачання частково відновлено, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години)", - сказано в повідомленні.
На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі.
"Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, що прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.
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