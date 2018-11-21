85 тисяч дітей загинули від голоду в Ємені за останні три роки, - Save the Children

Близько 85 тисяч дітей загинули від голоду в Ємені з квітня 2015 по жовтень 2018.

Тільки за офіційними даними, кількість загиблих становить 84 701 - ці дані отримані зі звітів ООН, де досліджувалася смертність серед дітей у віці до 5 років, інформує Aljazeera з посиланням на організацію Save The Children.

"Ми в шоці від того, що так багато дітей могли загинути від голоду в Ємені з тих пір, як почалася війна. Діти, які вмирають таким чином, дуже страждають, тому що життєво важливі органи спочатку починають працювати повільніше, а потім і зовсім відмовляють. А батьки стають свідками цього процесу - і нічого не можуть зробити", - прокоментував Таймер Кіролос, який керує єменським відділенням Save The Children.

За даними на сайті організації, тільки в 2017 році в Ємені від голоду могли загинути 50 тисяч дітей у віці до 5 років, а всього близько 400 тисяч дітей потребують медичної допомоги, яку не можуть отримати.

Нагадаємо, що з 2014 року в Ємені триває громадянська війна. У лютому 2015 року коаліція арабських держав під проводом Саудівської Аравії зробила інтервенцію в країну, після чого поставки продуктів харчування в життєво важливий для Ємену порт Ходейда скоротилися на 55 тисяч тонн на місяць.

Цієї кількості їжі вистачило б на 4,4 мільйона людей, включаючи 2,2 мільйона маленьких дітей. Також, за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 10 тисяч єменців з числа цивільного населення було вбито за час війни.