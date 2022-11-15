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8 мільярдів сягнуло населення Землі

Населення планети Земля досягло 8 мільярдів. У 2023 році Індія перевершить Китай і стане найгустіше заселеною країною світу.
8 мільярдів сягнуло населення Землі Фото: noi.md
Про це вранці 15 листопада повідомила Організація Обʼєднаних Націй.
 
Зараз населення зростає найповільнішими темпами з 1950 року. Згідно з прогнозом ООН, населення Землі може зрости приблизно до 8,5 млрд у 2030 році і до 9,7 мільярда у 2050 році. У 2080-х роках воно досягне піку – приблизно 10,4 млрд людей і залишиться на цьому рівні до 2100 року.
 
Понад половину прогнозованого приросту населення світу до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах та Обʼєднаній Республіці Танзанії. Країни Африки на південь від Сахари забезпечать понад половину приросту, який очікується до 2050 року.
 
За останні десятиліття у багатьох країнах помітно знизилася народжуваність. Так, прогнозується, що населення 61 країни скоротиться на 1% чи більше у період з 2022 по 2050 рік через стабільно низький рівень народжуваності та, у деяких випадках, підвищений рівень еміграції.
 
Також, згідно з прогнозами, частка населення світу у віці 65 років і старше зросте з 10% у 2022 році до 16% у 2050 році. До цього моменту кількість людей віком 65 років і старших у всьому світі збільшиться більш ніж удвічі. Очікувана тривалість життя при народженні досягла 72,8 року у 2019 році, що майже на 9 років більше, ніж у 1990 році. Подальше зниження смертності призведе до того, що середня глобальна тривалість життя становитиме близько 77,2 року у 2050 році.
 
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15 11 2022 09:03
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