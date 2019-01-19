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8 поїздів затримуються через сходження товарняка з колій у Київській області

Серед поїздів, які затримуються потяг 715 Київ - Перемишль
Через сходження вантажного поїзда біля станції Кожанка (ділянка Фастів-Козятин) в Київській області затримуються вісім пасажирських поїздів.
8 поїздів затримуються через сходження товарняка з колій у Київській області Фото: fakty.com.ua

Про це повідомляє LB.ua. Інформації від "Укрзалізниці" про орієнтовний час затримки поїздів станом на 11:00 немає.

Серед поїздів, які затримуються: 715 Київ - Перемишль, 138 Лисичанськ - Хмельницький, 121 Миколаїв - Рівне, 111 Харків - Львів, 70 Маріуполь - Львів, 55 Москва - Хмельницький, 23 Москва - Одеса, 779 Суми - Вінниця.

Нагадаємо, що 15 січня АТ "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що представляються пасажирам у поїздах, серед яких користування комплектом постільної білизни, оплата за чай, каву і питну воду.

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19 01 2019 14:17
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