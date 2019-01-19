CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез сходження вантажного поїзда біля станції Кожанка (ділянка Фастів-Козятин) в Київській області затримуються вісім пасажирських поїздів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
8 поїздів затримуються через сходження товарняка з колій у Київській області
Серед поїздів, які затримуються потяг 715 Київ - Перемишль
Фото: fakty.com.ua
Про це повідомляє LB.ua. Інформації від "Укрзалізниці" про орієнтовний час затримки поїздів станом на 11:00 немає.
Серед поїздів, які затримуються: 715 Київ - Перемишль, 138 Лисичанськ - Хмельницький, 121 Миколаїв - Рівне, 111 Харків - Львів, 70 Маріуполь - Львів, 55 Москва - Хмельницький, 23 Москва - Одеса, 779 Суми - Вінниця.
Нагадаємо, що 15 січня АТ "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що представляються пасажирам у поїздах, серед яких користування комплектом постільної білизни, оплата за чай, каву і питну воду.
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19 01 2019 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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