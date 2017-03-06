93-річний президент Зімбабве почав нову передвиборчу кампанію

Мугабе став президентом Зімбабве ще в 1987 році

Чинний президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе розпочав боротьбу за посаду президента на загальних виборах, що мають відбутися у 2018 році.

У п'ятницю, 2 червня, він брав участь у мітингу правлячої партії "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" у провінції Східний Машоналенд, повідомляє "Сіньхуа".

"На мітингу президент країни закликав усіх членів партії здолати розбіжності та об'єднати зусилля для забезпечення перемоги партії на загальних виборах 2018 року", – йдеться в повідомленні.

Мугабе також висловив невдоволення тим, що багато ферм у провінції Східний Машоналенд належать білому населенню, і заявив, що просуватиме повернення цих земель, щоб роздати їх чорношкірим громадянам.

Роберт Габріель Мугабе народився 21 лютого 1924 року. У 1980 році після проголошення незалежності Зімбабве він обійняв посаду прем'єр-міністра країни. У 1987 році він змінив політичну систему країни і став президентом, після чого переобирався і продовжує залишатися на цій посаді. Нинішній термін його президентських повноважень закінчиться в 2018 році. У грудні минулого року ЗАНУ-ПФ висунула його кандидатуру на посаду президента.

Нагадаємо, президент Зімбабве Роберт Мугабе виступив на церемонії відкриття парламенту з промовою, яку він один раз вже вимовляв.

Росія і Зімбабве домовилися разом боротися з санкціями США і Євросоюзу.

У 2013 році переобраний президент Зімбабве Роберт Мугабе заявив, що його народ отримав демократію, а невдоволеним результатами виборів порадив "накласти на себе руки".