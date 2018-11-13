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94 людей в Одеській області звільнили з трудового рабства

Люди кілька років безкоштовно працювали на сільгосппідприємстві, яке належало сім’ї громадянки України та громадянина Грузії
В Одеській області поліція виявила організоване злочинне угруповання (ОЗУ), яке займалося трудовою експлуатацією 94 громадян.
94 людей в Одеській області звільнили з трудового рабства Фото: npu.gov.ua

Загалом до ОЗУ входило, за даними Нацполіції, 13 осіб, розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.


Фото: npu.gov.ua

Під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили зброю, автомобілі (зокрема Mercedes і BMW), а також 1 млн грн готівкою. Князєв пояснив, що "рабів", яким обіцяли зарплату 450-500 грн/день, вербувальники шукали переважно біля залізниці серед соціально незахищених категорій населення.

"Географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ. За кожного доставленого «раба» вербувальники отримували по 500 грн. На місці у постраждалих відбирали документи і телефони, змушували працювати в полі по 13 годин. Звісно, про оплату не йшлося. Непокірних били", – сказав голова Нацполіції. Затримання зловмисників сталося під час завантаження в мікроавтобус нових жертв. За даними Князєва, справу розробляли протягом чотирьох місяців, зокрема за допомогою роботи під прикриттям.

Нагадаємо, у Поморському воєводстві у Польщі затримали чоловіка, який використовував людей для примусової праці на будівництві – у тому числі громадян України.

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13 11 2018 13:30
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