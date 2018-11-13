94 людей в Одеській області звільнили з трудового рабства

Люди кілька років безкоштовно працювали на сільгосппідприємстві, яке належало сім’ї громадянки України та громадянина Грузії

В Одеській області поліція виявила організоване злочинне угруповання (ОЗУ), яке займалося трудовою експлуатацією 94 громадян.

Загалом до ОЗУ входило, за даними Нацполіції, 13 осіб, розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.



Фото: npu.gov.ua

Під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили зброю, автомобілі (зокрема Mercedes і BMW), а також 1 млн грн готівкою. Князєв пояснив, що "рабів", яким обіцяли зарплату 450-500 грн/день, вербувальники шукали переважно біля залізниці серед соціально незахищених категорій населення.

"Географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ. За кожного доставленого «раба» вербувальники отримували по 500 грн. На місці у постраждалих відбирали документи і телефони, змушували працювати в полі по 13 годин. Звісно, про оплату не йшлося. Непокірних били", – сказав голова Нацполіції. Затримання зловмисників сталося під час завантаження в мікроавтобус нових жертв. За даними Князєва, справу розробляли протягом чотирьох місяців, зокрема за допомогою роботи під прикриттям.

Нагадаємо, у Поморському воєводстві у Польщі затримали чоловіка, який використовував людей для примусової праці на будівництві – у тому числі громадян України.