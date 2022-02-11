94% закладів освіти в Україні готові до опалювального сезону – Шкарлет

Якщо в закладах освіти не буде світла чи тепла, то примушувати дітей до очного навчання не будуть.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону єдиних новин, повідомляє Укрінформ

"Якщо, наприклад, наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону була на рівні 91%, то сьогодні це вже 94%. В розрізі категорій закладів освіти: коледжі готові на 81%, це в цілому по країні, заклади професійно-технічної освіти – на 92%, загальної середньої освіти, де найбільше учасників освітнього процесу, – 94%, дошкільна освіта – 95%", – розповів Шкарлет.

Він уточнив, що у Києві та 13 регіонах до опалювального сезону заклади освіти готові стовідсотково і ще в семи регіонах – на 90% та вище.

Стосовно організації навчального процесу в укриттях у зимовий період очільник МОН зазначив: "Якщо температурний режим в укритті не буде відповідати санітарним нормам, то за рішенням педради і директора заклад освіти може бути переведений на цей час на дистанційні заняття".

"Якщо в закладах освіти не буде світла чи тепла, то примушувати дітей до очного навчання не будуть", – додав міністр.

За даними МОН, які навів Шкарлет, згідно з висновками перевірок комісій, 72% шкіл готові до очного навчання.

На безпекові умови в закладах загальної середньої освіти на наступний рік в бюджеті передбачена субвенція у розмірі 1,5 млрд грн.