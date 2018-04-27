Абітурієнтам підказали, куди звертатися у разі проблем з отриманням ID-картки

Вперше паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання

Майбутнім випускникам у разі проблем з отриманням ID-картки необхідно оперативно звернутися до Державної міграційної служби.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки.

"Якщо у майбутніх вступників виникають проблеми з отриманням ID-картки, то їм необхідно звернутися до Державної міграційної служби. Відповідне роз’яснення МОН надає у відповідь на численні дзвінки вступників та їхніх батьків щодо оформлення ID-карток для випускників шкіл, яким цей документ потрібен для подальшого вступу до вишів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Державній міграційній службі, на запит МОН, інформують, що вперше паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

"Якщо ж з дня подачі заяви пройшло більше часу, але ID-картку ви не отримали, то треба звернутися за роз’ясненням до відповідного територіального підрозділу (куди були подані документи) або управління ДМС у вашому регіоні", - наголошується у повідомленні.

Окрім цього, можна звернутися безпосередньо до Державної міграційної служби за номером гарячої лінії (044) 278-50-30 або в будь-який інший спосіб.

У МОН нагадали, що вступати за свідоцтвом про народження можуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року. Всі інших вступників МОН закликав заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки.