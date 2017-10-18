Абітурієнти у 2018 році зможуть подавати на бюджет сім заяв на чотири спеціальності
Такі правила прийому в вищі навчальні заклади на 2018 рік затвердило Міністерство освіти та науки, інформує "Українська правда".
Відповідно до правил, у 2018 році будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017 і 2018 років.
При цьому оцінки за іноземними мовами будуть враховуватися тільки за сертифікатами за 2018 рік.
У 2018 році абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі (з цього правила, щоправда, будуть декілька винятків).
У 2018 році реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження необхідних документів розпочнеться 2 липня і закінчиться 25 липня. Прийом заявлень і документів почнеться 12 липня.
Особи, які будуть вступати у виші на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заявки до 20 липня. Абітурієнти, які будуть подавати лише на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – до 26 липня.
Творчі конкурси будуть проводитися в декілька етапів з 14 по 26 липня; вступні іспити – з 21 по 26 липня; співбесіди – з 21 до 23 липня включно.
Рейтинговий список абітурієнтів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, має бути сформований і оприлюднений не пізніше 1 серпня.
Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стурбована тим, що велика кількість абітурієнтів, рекомендованих на бюджетні місця у медичних вишах, мають низькі бали із зовнішнього незалежного оцінювання.
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