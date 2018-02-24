Абраменко понесе прапор України на закритті Олімпіади

Він завоював єдину для України на цих Іграх золоту медаль

Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко нестиме прапор на церемонії закриття XXІІІ зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"Висока честь нести прапор України на церемонії закриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено Олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку. Саме він в олімпійському Пхьончхані переписав історію українського фристайлу. Здобувши медаль найвищого ґатунку, Олександр став не тільки першим володарем золотої олімпійської медалі у вітчизняному фристайлі, а й першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди незалежної України", – йдеться в повідомленні.

Церемонія закриття Ігор-2018 відбудеться завтра, 25 лютого, о 13:00 за київським часом.

На зимовій Олімпіаді у Пхьончхані Україна має одну медаль. 18 лютого "золото" в лижній акробатиці виграв фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко.

Нагадаємо, норвезькі спортсмени завоювали 38-у медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані, що стало найкращим результатом в історії зимових Олімпіад.