Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Абраменко понесе прапор України на закритті Олімпіади

Він завоював єдину для України на цих Іграх золоту медаль
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко нестиме прапор на церемонії закриття XXІІІ зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.
Абраменко понесе прапор України на закритті Олімпіади Фото: noc-ukr.org

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"Висока честь нести прапор України на церемонії закриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено Олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку. Саме він в олімпійському Пхьончхані переписав історію українського фристайлу. Здобувши медаль найвищого ґатунку, Олександр став не тільки першим володарем золотої олімпійської медалі у вітчизняному фристайлі, а й першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди незалежної України", – йдеться в повідомленні.

Церемонія закриття Ігор-2018 відбудеться завтра, 25 лютого, о 13:00 за київським часом.

На зимовій Олімпіаді у Пхьончхані Україна має одну медаль. 18 лютого "золото" в лижній акробатиці виграв фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко.

Нагадаємо, норвезькі спортсмени завоювали 38-у медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані, що стало найкращим результатом в історії зимових Олімпіад.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.