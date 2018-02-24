Абраменко понесе прапор України на закритті Олімпіади
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
"Висока честь нести прапор України на церемонії закриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено Олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку. Саме він в олімпійському Пхьончхані переписав історію українського фристайлу. Здобувши медаль найвищого ґатунку, Олександр став не тільки першим володарем золотої олімпійської медалі у вітчизняному фристайлі, а й першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди незалежної України", – йдеться в повідомленні.
Церемонія закриття Ігор-2018 відбудеться завтра, 25 лютого, о 13:00 за київським часом.
На зимовій Олімпіаді у Пхьончхані Україна має одну медаль. 18 лютого "золото" в лижній акробатиці виграв фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко.
Нагадаємо, норвезькі спортсмени завоювали 38-у медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані, що стало найкращим результатом в історії зимових Олімпіад.
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