Абрамович позбувся ще одного активу в Україні

Частка Металотехніки у ПГЗК знизилася з 25,8% у загальній кількості акцій до нуля

Компанія Металотехніка, що входить до групи Євраз (Росія) і яка володіла 25,8% акцій Південного гірничо-збагачувального комбінату, вийшла зі складу акціонерів підприємства.

Таке оголошення дав ПГЗК у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Так, частка Металотехніки у ПГЗК знизилася з 25,8% у загальній кількості акцій до нуля. Однак, інформація про появу нових власників понад 10% акцій комбінату у даний час відсутня.

На другий квартал 2017 року найбільшими акціонерами ПГЗК були Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited і Mint Data Holdings Limited (всі Кіпр), що володіють 22,2% акцій кожна, а також Металотехніка - 25,8%.

22 травня 2017 року акціонери ПГЗК провели перші за останні три роки загальні збори, підбили підсумки роботи за 2014-2016 роки, затвердили звіти і переобрали наглядову раду підприємства. Питання розподілу прибутку і виплати дивідендів тоді не розглядалося.

На позачергових зборах акціонерів ПГЗК, що відбулися 5 вересня 2017 року, акціонери прийняли рішення направити на виплату дивідендів 16,2 млрд грн, або 10,2 грн на одну просту акцію.

Металотехніка входить до групи Євраз, раніше здійснювала діяльність з управління акціями Південного ГЗК.Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.

За підсумками роботи ПГЗК у 2016 році був отриманий чистий прибуток у розмірі 5,9 млрд грн. Нерозподілений прибуток на кінець 2016 року становив 34,2 млрд грн (на кінець 2013 року він становив 17,6 млрд грн).

До теперішнього часу ПівдГЗК контролювався групою Метінвест і компанією Lanebrook Ltd. (Мажоритарний акціонер компанії Evraz Group), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи Приват (Дніпро).

Як повідомило агентству інформоване джерело, група Євраз прийняла стратегічне рішення про вихід з України, і на даний час реалізується ця задача. При цьому джерело нагадало, що раніше група продала рудник Євраз-Суха Балка, в активній переговорній стадії ситуації по Євраз Южкокс і Євраз Дніпродзержинський КХЗ.

Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства у Росії, США, Італії, ПАР і Україні. Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.

До недавнього часу у Evraz в Україні було три активи: Євраз - Дніпропетровський металургійний завод (Дніпро), Євраз Южкокс і Євраз-Суха Балка (Кривий Ріг).

У 2007 році група Євраз придбала Суху Балку у групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

У травні 2017 року Evraz Group S.A. підписала угоду про продаж Kadish Limited (головна компанія Євраз Суха Балка) компанії Berklemond Investments Ltd (входить до складу DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського).

Ціна продажу Євраз-Суха Балка становила 110 млн доларів без урахування боргу, сума буде виплачена кількома траншами: 25 млн доларів Євраз отримав після підписання угоди про продаж, залишок - до 31 грудня 2017 року.

Крім того, повідомлялося, що Evraz розглядає можливість продажу компанії Євраз Южкокс в Україні.