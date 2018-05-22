Абрамовича зобов'язали пояснити походження статків для отримання візи, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії перевіряє візи всіх заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів

Російський олігарх Роман Абрамович має пояснити, яким чином він набув свої статки, для отримання нової британської візи інвестора.

Попередня віза інвестора Абрамовича, яка діяла 40 місяців, закінчилася три тижні тому, коли той перебував за кордоном. У результаті власник футбольного клубу "Челсі" був змушений подати заявку на нову візу, яка видається за посиленими в 2015 році правилами, повідомляє The Telegraph.

Однак процес отримання нової візи затягнувся, через що російський мільярдер не зміг бути присутнім на суботньому фіналі Кубка Англії з футболу, де його футбольний клуб "Челсі" здобув перемогу над "Манчестер Юнайтед".

В офісі британської прем’єрки Терези Мей відмовилися коментувати цю справу, однак її речник зазначив: "Правила були посилені в 2014-2015 році і включали серед іншого нові повноваження для відмови у разі обґрунтованих причин вважати, що заявник не контролює наявні в нього кошти, ці кошти були отримані незаконним шляхом чи шляхом, який незаконний у Британії".

Нові правила застосовуються і щодо тих, хто отримував раніше візу інвестора за старими правилами.

Нові, більш жорсткі правила отримання візи, вимагають підтвердити, що статки заявника зароблені законним шляхом. Ситуація, що склалася, не означає проведення розслідування стосовно Абрамовича, відзначає видання.

Як повідомлялося наприкінці березня, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії перевіряє візи всіх заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів.

Нагадаємо, що власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович може постраждати в результаті отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.