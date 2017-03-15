Аброськін каже, що бойовики "ДНР" знову обстріляли Авдіївку

Проросійські бойовики так званої "ДНР" знову обстріляли прифронтову Авдіївку.

"Авдіївка. Бойовики "ДНР" обстріляли в черговий раз місто. Влучення в житловий будинок по вул. Чернишевського, 72. На щастя, потерпілих немає", - написав на своїй сторінці у Facebook глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Також глава Нацполіції зазначив, що місто залишається без електрики. Ремонтні роботи заплановано на ранок.

"Поки "народні блазні" розважають публіку, відпрацьовуючи свої гонорари, ворог нагадує нам, що йде війна. Мирні люди Донецької області третій рік під обстрілом намагаються вижити, бойовики нещадно руйнують інфраструктуру, але "акторам" до людського горя немає справи, мабуть, це не входить у вартість їхніх "послуг", - додав Аброськін.

Варто відзначити, що станом на ранок 15 березня централізоване електропостачання в Авдіївці так і не відновили.

Нагадаємо, що російсько–терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО.