Аброськін каже, що бойовики "ДНР" знову обстріляли Авдіївку
"Авдіївка. Бойовики "ДНР" обстріляли в черговий раз місто. Влучення в житловий будинок по вул. Чернишевського, 72. На щастя, потерпілих немає", - написав на своїй сторінці у Facebook глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
Також глава Нацполіції зазначив, що місто залишається без електрики. Ремонтні роботи заплановано на ранок.
"Поки "народні блазні" розважають публіку, відпрацьовуючи свої гонорари, ворог нагадує нам, що йде війна. Мирні люди Донецької області третій рік під обстрілом намагаються вижити, бойовики нещадно руйнують інфраструктуру, але "акторам" до людського горя немає справи, мабуть, це не входить у вартість їхніх "послуг", - додав Аброськін.
Варто відзначити, що станом на ранок 15 березня централізоване електропостачання в Авдіївці так і не відновили.
Нагадаємо, що російсько–терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану