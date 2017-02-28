Аброськін оприлюднив імена міліціонерів-зрадників, які перейшли в "розвідку" "ДНР"
"Співробітники-розвідники супердержави ДНР" - одні з тих, хто підло слухають розмови громадян України, що проживають на окупованих територіях, стежать за ними, а також і за бойовиками, виконуючи волю своїх "господарів", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.
У списку, який оприлюднив Аброськін, вказані імена 29 колишніх співробітників управління оперативно-технічних заходів, які зрадили присязі і перейшли на бік терористів "ДНР".
Фото: Vyacheslav Abroskin via Facebook
Нагадаємо, що в 2016 році Служба безпеки України опублікувала список колишніх співробітників відомства, які під час окупації Криму перейшли на бік РФ. Список містить 1391 прізвище колишніх співробітників СБУ з дислокацією в Криму.
На початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі 3900 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків