Аброськін оприлюднив імена міліціонерів-зрадників, які перейшли в "розвідку" "ДНР"

Голова ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував імена колишніх співробітників правоохоронних органів, які перейшли на службу в "розвідку" терористичної організації "ДНР".

"Співробітники-розвідники супердержави ДНР" - одні з тих, хто підло слухають розмови громадян України, що проживають на окупованих територіях, стежать за ними, а також і за бойовиками, виконуючи волю своїх "господарів", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

У списку, який оприлюднив Аброськін, вказані імена 29 колишніх співробітників управління оперативно-технічних заходів, які зрадили присязі і перейшли на бік терористів "ДНР".

Фото: Vyacheslav Abroskin via Facebook

Нагадаємо, що в 2016 році Служба безпеки України опублікувала список колишніх співробітників відомства, які під час окупації Криму перейшли на бік РФ. Список містить 1391 прізвище колишніх співробітників СБУ з дислокацією в Криму.

На початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі 3900 осіб.