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Адамовський каже, що він є інвестором “Трейд Коммодіті”

Він переконаний, що всі дії менеджменту компанії були законними
Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті".
Адамовський каже, що він є інвестором “Трейд Коммодіті” Фото: pravda.com.ua

"Хочу сказати, що ні я, ні пан Володимир Трофименко не є акціонерами "Трейд Комодіті". Ми є просто її інвесторами, але фінансуємо різні проекти", - сказав Адамовський на прес-конференції у понеділок.

Він переконаний, що всі дії менеджменту компанії були законними.

"Я впевнений, що це просто шельмування компанії, коли використовують правоохоронні органи", - додав Адамовський.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня  затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

 

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