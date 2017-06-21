Адміністрація президента Трампа вважає Росію агресором
Вашингтон очікує від Кремля припинення окупації українських територій та виведення своїх військ, - заявив Спайсер, повідомляє Укрінформ.
Речник Білого дому також підтвердив, що про це йшлося під час зустрічі президентів України і США.
Водночас, Спайсер відмовився коментувати законопроект, прийнятий минулого тижня в Сенаті США щодо закріплення й розширення санкцій проти Росії. Документ чекає затвердження в Конгресі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
Раніше Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.
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