Адміністрація президента Трампа вважає Росію агресором

У Білому домі запевнили, що адміністрація Трампа вважає Росію агресором

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що Росія виступає в ролі агресора на сході України.

Вашингтон очікує від Кремля припинення окупації українських територій та виведення своїх військ, - заявив Спайсер, повідомляє Укрінформ.

Речник Білого дому також підтвердив, що про це йшлося під час зустрічі президентів України і США.

Водночас, Спайсер відмовився коментувати законопроект, прийнятий минулого тижня в Сенаті США щодо закріплення й розширення санкцій проти Росії. Документ чекає затвердження в Конгресі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.