Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Адміністрація президента Трампа вважає Росію агресором

У Білому домі запевнили, що адміністрація Трампа вважає Росію агресором
Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що Росія виступає в ролі агресора на сході України.
Адміністрація президента Трампа вважає Росію агресором Фото: EPA/UPG

Вашингтон очікує від Кремля припинення окупації українських територій та виведення своїх військ, - заявив Спайсер, повідомляє Укрінформ.

Речник Білого дому також підтвердив, що про це йшлося під час зустрічі президентів України і США.

Водночас, Спайсер відмовився коментувати законопроект, прийнятий минулого тижня в Сенаті США щодо закріплення й розширення санкцій проти Росії. Документ чекає затвердження в Конгресі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.

Раніше Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.

Як відомо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.