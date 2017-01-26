Адміністрація президента відібрала орден у письменника-антисеміта

Адміністрація президента заявила, що нагородження орденом Свободи автора книги "Підступи близнюків - сіонізму і комунізму" Василя Квасновського - результат технічної помилки.

"На сайті президента виправлено помилку в указі про нагородження державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України", - йдеться у відповіді прес-служби АП на запит ЛІГА.net.

Повідомляють, що під час підготовки указу 10/2017 і погодження списку нагороджених у результаті "технічної помилки на сайті голови держави була розміщена одна з чорнових версій документа".

"Остаточна версія указу буде надрукована в офіційних виданнях. З нею можна ознайомитися за посиланням", - сказано у відповіді.

При цьому в новому документі імені Василя Квасновського немає.

22 січня стало відомо про нагородження Квасновського орденом з нагоди Дня Соборності України. Зараз посилання, яке вело на документ, переадресовує на головну сторінку сайту президента. В указі говорилося: "Нагородити орденом Свободи Квасновського Василя Петровича - суспільно-політичного діяча, Тернопільська область".

25 січня головний рабин України і Києва Моше-Реувен Асман звернувся до президента Порошенка з проханням переглянути указ про нагородження Квасновського.

Василь Квасновський народився 1940 р. у Львівській області. Інженер за освітою. Працював у сільському господарстві Тернопільської області. Був головою Підволочиської РДА, радником голови Тернопільської ОДА. У 1990-1993 рр. очолював Тернопільську крайову організацію Народного Руху України. Автор дев'яти книг, зокрема "Ренегати України" (2001), "Кремлівські Мойри" (2003), "Підступи близнюків - сіонізму і комунізму" (2013).

Зазначимо, що витрати на виготовлення державних нагород в 2016 році склали понад 16 млн грн.